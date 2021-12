“Ku je o Bes Kallaku”, Rama thumbon aktorin: Është Bubq City vlla (VIDEO)

Aktori dhe moderatori i spektaklit “Kosherja”, Bes Kallaku, ka publikuar në Instagram një video, ku shfaqet Bubqi nga hapësira.

“Çfarë eshte ajo gjeja aty Shako???? Ai eshte fshati me i bukur n’bot Alban, fshati me i bukur n’bot. (3 here) #bubqicountry”, ka shkruar Besi plot humor krah pamjeve.

Ndërkohë, vetëm pak minuta më parë, kryeministri Edi Rama e ka rishpërndarë këtë postim dhe i ka kthyer një përgjigje Besit.

“Ku je Bes Kalluku ku je? Osht Bubq City jo country vlla, se country o i modh per Bubqin e vogel”, ka shkruar Rama./albeu.com/