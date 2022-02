Moti parashikohet i kthjellët me vranësira të pakta kalimtare për datën 18 shkurt. Në orët e mëngjesit përgjatë luginave do të shfaqet mjegulla e mjegullina.

Era do të fryjë me drejtim Juglindje – Veriperëndim 1-8 m/sek, duke u shoqëruar me valëzim të forcës 0-1 ballë.

Temperaturat pritet të mbeten të njëjta thuajse në të gjithë vendin, me luhatje të lehta./albeu.com/