Kryetarja e Shkupit: Nuk ndjehem përgjegjëse për kaosin e shkaktuar në kryeqytet nga transportuesit privatë

Danela Arsovska nuk ndjehet përgjegjëse për kaosin e krijuar me komunikacionin në Shkup dhe se Qyteti i Shkupit deri para bllokadës në mënyrë të rregullt ka kryer të gjitha obligimet ndaj transportuesve privatë. Në emisionin 360 gradë, Arsovska siguroi se të gjithë shoferët dhe protestuesit që fitojnë bukën me nder, nuk do të ngelin në rrugë dhe ju bëri thirrje që të mos lejojnë që dikush të bëje politikë dhe të manipulojë në emër të tyre.

“Që në ditët e para ishim transparent lidhur me shumat që janë paguar. Unë dje pash njerëz që në televizion thanë se nga 3-4 muaj nuk u është paguar, ndërsa qytetarët e dinë se Ndërmarrja Qarkulluese Publike ka marrëveshje vetëm me një person juridik dhe atij personi juridik i paguhet vazhdimisht. Të mos i tregoj tani, ja ku janë, pagesat që i janë bërë çdo ditë këtij personi juridik, ky person juridik, kur edhe si i ka paguar këta persona të cilëve u ka borxh, ne këtë nuk e dimë. 31:03 Asnjë nga ata që duan të fitojnë me nder bukën, nuk do të lejojmë që të ngelën në rrugë”, tha Danela Arsovska në 360 shkallë.

Akuzave të VMRO-së se Arsovska po e përgatitë terrenin që tenderin për transportuesit privat të ja jep një firme private dhe se pikërisht për këtë shpallja po zgjatë 5 javë, Arsovska iu përgjigj.

“Sepse duam të lejojmë që të gjithë ata që duan të aplikojnë, gjegjësisht persona fizik dhe juridik nga Maqedonia, të mund të mbledhin dokumentet e nevojshme dhe të përgatiten për të hyrë. E dini si, tani nuk dua të them para kohe që kjo tezë që plasohet është vërtet joserioze, por kjo do të vërtetohet. Në 30 ditë prej tani, të gjithë do ta dinë se kush gënjen”, shtoi ajo.

Kryetari i VMRO DPMNE-së, Hristijan Mickovski tha se në takimet që sipas tij realizohen fshehurazi mes Arsovskës dhe kryeministrit Dimitar Kovaçevski, duhet të flitet për zgjidhjen e problemit dhe jo për pazaret në lidhje me provizionet e tenderit.

“Për këtë takimin e radhës, sido që të jetë, i fshehur apo publik, të merren vesh, ka mënyra se si mund të arrihet marrëveshje. Fillimisht, ose qeveria të sigurojë para përmes transferit ose huas deri te Qyteti i Shkupit dhe ata t’i paguajnë detyrimet kundrejt transportuesve privat ose e dyta, në vend që paratë të përfundojnë në duart e njerëzve të afërm me LSDM-në, familjarë të Arsovskës ose bizneseve të ndryshme, të përfundojnë te NQP dhe ata t’i paguajnë detyrimet kundrejt transportuesve privat”, deklaroi Hristijan Mickovski, kryetar i VMRO DPMNE-së.

Ndryshe, bulevardi Ilinden vijon të jetë i bllokuar nga transportuesit privat në të gjitha katër korsitë ndërsa dje ata i tërhoqën autobusët nga udhëkryqet Mavrovasja dhe Kryqi i Kuq. Kjo situatë u krijua pasi Qyteti i Shkupit shfuqizoi marrëveshjen me Makekspres e cila kishte vlefshmëri deri në fund të vitit 2023 për disa linja të autobusëve dhe disa ditë më vonë, edhe kompania Slloboda Prevoz hyri në grevë për shkak që sipas tyre, NQP u ka borxh prej 1 milion eurove./Alsat.mk