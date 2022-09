Kryengritja në Postribë, Berisha merr pjesë në ceremoni përkujtimore: Nuk harron të sulmojë Ramën (VIDEO)

Ish-kryeministri Sali Berisha ka marrë pjesë ditën e sotme në ceremonë përkujtimore të kryengritjes së Postribës.

Së bashku me disa deputetë të Partisë Demokratike, ka kryer homazhe dhe më pas ka marrë fjalën.

Gjatë fjalës së tij Berisha nuk harroi të akuzojë dhe sulmojë Ramën se po vjedh dita ditës qytetarët shqiptarë.

Pjesë nga fjala e Berishës:

“Sot, pas 76 vitesh, Shqipëria është në një rrezik të madh sepse ajo përjeton vendosjen e monizmit, e pushtetit të një partie, të përqendruar në duart e një cubi që nuk ka moral, që nuk ka nder, që nuk ka asgjë, që vjedh e plaçkit qytetarët shqiptarë çdo ditë. Ky është Edi Rama.

Përdor çdo fatkeqësi ndaj tyre për t’i shtypur, për t’i shfrytëzuar, për t’i vjedhur më shumë. Çfarë bëri me kovidin? Nxori tanket, nga ana tjetër vidhte çdo ditë, ndaj edhe vdekshmëria e shqiptarëve shkoi në qiell.

Çfarë po bën me këtë krizë? Të njëjtën gjë. Me rritjen e çmimeve fiton qindra milionë, qytetarët i mashtron me thërrime.

Sot Postriba është sërish në rrezik, Shqipëria është në rrezik. Prandaj edhe ne duke u përkulur me nderimin më të madh për heroizmin e burrave të Postribës, le të zotohemi përpara këtij monumenti, se do mbrojmë idealet e tyre të lirisë dhe Shqipërinë do e shpëtojmë nga ky regjim armiqësor, hajdut, që po shkatërron çdo ditë qenien shqiptare”, është shprehur Berisha.