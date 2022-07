Kryeministrja e Estonisë jep dorëheqjen: Do formoj një qeveri të re

Kryeministrja e Estonisë Kaja Kalas ka njoftuar dorëheqjen e saj, në mënyrë që të formojë një qeveri të re, sipas mediave të huaja.

“Kryeministrja Kaya Kalas njoftoi zyrtarisht qeverinë këtë mëngjes për vendimin e saj për të dhënë dorëheqjen me vullnetin e saj të lirë. E gjithë qeveria jep dorëheqjen me të”, thuhet në deklaratë.

Kalas thuhet se ka arritur të rivendosë një shumicë qeverisëse në parlamentin e Estonisë dhe javën e kaluar njoftoi se ia kishte dalë. Dorëheqja e saj është një faë e domosdoshme e procesit përkatës.

Ajo të premten do të paraqesë në parlament një kërkesë për krijimin e një qeverie të re, sipas një postimi në Twitter, me shpresën se do të jetë në gjendje të qëndrojë në krye të vendit. Njoftimi erdhi pasi partia e saj Reforma arriti një marrëveshje për ndarjen e pushtetit me dy parti më të vogla, Social Demokratët dhe Isamaa.

Shteti baltik është përballur me një krizë të kabinetit qeveritar që nga 3 qershori, kur koalicioni i Kallas me Partinë e Qendrës (Eesti Keskerakond, EK) u nda për shkak të shtytjes për të bërë të gjithë arsimin fillor vetëm në gjuhën estoneze – duke ndaluar përdorimin e gjuhës ruse në ish-republikën sovjetike.

Largimi i centristëve e la kryeministren Kallas me vetëm 34 vende në Parlamentin me 101 karrige, që do të thoshte se Social Demokratët dhe Isamaa mund të bënin një ujdi të vështirë për 9 dhe 12 vendet e tyre.

Kallas u bë kryeministre në janar të vitit 2021, pas dorëheqjes së kryeministrit Juri Ratas, pas një skandali. Ajo ka qenë një avokate e zëshme e sanksioneve anti-ruse për konfliktin në Ukrainë, duke i bërë thirrje BE-së të armatosë qeverinë e Kievit./albeu.com

I will form a new government. According to the constitution, I just announced that the current government will resign.

I’ve proposed to convene extraordinary parliament sitting on Friday, where I’ll ask for a mandate for the new government coalition.

📎 https://t.co/ASqE7zmaQT

— Kaja Kallas (@kajakallas) July 14, 2022