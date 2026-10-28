Kryeministri Rama: Do dyfishohen pensionet, ja kur hyn ligji në fuqi

Kryeministri Rama: Do dyfishohen pensionet, ja kur hyn ligji në fuqi

Këtë të mërkurë, gjatë konferencës për mediat, kryeministri Edi Rama, ka komentuar protestën studentore dhe aktet e dhunës të regjistruara gjatë tubimeve në Tiranë, duke u ndalur te dëmet e shkaktuara.

Ai i cilësoi këto akte si një formë “anti-njerëzillëku”, që sipas tij imponon vullnetin ndaj shumicës së qytetarëve që duan të jetojnë të qetë.

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Rama foli edhe për buxhetin e vitit 2027, rritjen e pensioneve dhe masat që qeveria synon të ndërmarrë për lehtësimin e familjeve përballë kostove të jetesës.

Kryeministri deklaroi se rritja ekonomike i ka krijuar mundësinë qeverisë për të dyfishuar rritjen e pensioneve në vitet pasardhëse. Ai tha se është i vetëdijshëm për rritjen e çmimeve të ushqimeve dhe naftës.

Rama njoftoi gjithashtu se, buxheti i vitit 2027 do t’i përcillet Kuvendit dhe do të kalojë për herë të parë pragun e 10 miliardë eurove.

Sipas tij, edhe borxhi publik ka zbritur në një nivel historikisht të ulët.

Pjesë nga fjala e Ramës:

“Ekonomia na e ka dhënë mundësinë, rritja e pensioneve të dyfishohet në çdo vit pasardhës. Rritja e këtij viti do të jetë e dyfishuar, e kam thënë për ata që e bënë madhështore protestën e Flamingos, jam i vetëdijshëm nga rritja e kostos së ushqimeve apo e naftës.

Vetëm tre ditë më parë ju thashë se do t’ju bëja me dije masat e reja për lehtësimin e familjeve të zakonshme. Sot i përcjellim Kuvendit buxhetin 2027, kalon pragun e 10 mld eurove për herë të parë në histori. Borxhi publik ka rënë në një prag të poshtëm historik po ashtu. E thonë të gjitha shifrat dhe faktet se ekonomia është ndër më dinamiket në rajon. Prekja e pragut prej 30 mld euro të prodhimit të përgjithshëm kombëtar, e ilustron panoramën optimiste.

Në buxhetin e 2027, kemi planifikuar një sërë masash ambicioze. Mesazhi është i qartë: Më shumë biznese, më shumë kompani, investime, njerëz të pasur në Shqipëri. Ndaj mbetemi partizanë të taksimit të ndershëm”.


Shtuar 28.10.2026 13:58

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