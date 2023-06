Kryeministri hungarez Viktor Orban vjen sot në Tiranë, takim me Ramën dhe Nikollën

Kryeministri hungarez, Viktor Orban, do të vizitojë sot Tiranën.

Në orën 09:30 do të mbahet ceremonia e pritjes së kryeministrit hungarez Viktor Orbán.

Kryeministria bën me dije se gjatë takimit me kryeministrin Rama, dy homologët do të nënshkruajnë marrëveshje dypalëshe.

Ndërkohë mëoshet se në orën 10:40 dy homologët do të mbajnë konferencë për shtyp . Orban do të shoqërohet nga ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë, Peter Szillarto dhe ministri i Zhvillimit Ekonomik, Marton Nagy.

Ndërkohë, pas takimit që Orban do të zhvillojë me Ramën, kryeministri do të ketë dhe një vizitë me kryetaren e Kuvendit, Lindita Nikollën./albeu.com/