Kryeministri britanik: Putin pushtoi Ukrainën se kishte frikë ta shihte të lirë

Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Boris Johnson thotë se Vladimir Putin vendosi të nisë pushtimin e tij në Ukrainë nga frika e të pasurit një komb të lirë dhe demokratik si fqinj të tij.

Duke folur në konferencën pranverore të Partisë Konservatore në Blackpool, kryeministri tha se “është e qartë se Putini ka bërë një gabim katastrofik” duke pushtuar.

Johnson tha se Putini nuk besonte vërtet se Ukraina do t’i bashkohej aleancës ushtarake të NATO-s, ose në “gjallërinë gjysmë mistike” për “origjinën e popullit rus” të ngritur nga presidenti rus.

Ai tha se Putin “nuk do të ndalet në Ukrainë” nëse pushtimi shkon në rrugën e tij dhe se “fundi i lirisë në Ukrainë do të nënkuptojë shuarjen e çdo shprese për liri në Gjeorgji dhe më pas në Moldavi, do të thotë fillimi i një epoke tw re”.

Johnson shtoi se Mbretëria e Bashkuar tani duhet të ndërmarrë “hapat e guximshëm të nevojshëm”për të “funduar varësinë tonë” nga nafta dhe gazi i Rusisë.

Ai akuzoi presidentin rus se është një shtytës i rrugës, duke ushqyer varësinë, duke krijuar varësi nga energjia ruse.

“Është koha për të rimarrë kontrollin e furnizimeve tona të energjisë,” tha Johnson, ndërsa pranoi se kishte një ‘kosto’ për këtë, por “kostoja për të mos bërë asgjë do të ishte shumë, shumë më e lartë”./albeu.com