Kryeministri britanik i shqetësuar për situatën në Kosovë: Kurti dhe Vuçiç kanë përgjegjësi për parandalimin e dhunës

Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Rishi Sunak është shprehur “veçanërisht i shqetësuar për situatën në Kosovë”, kur u pyet nga deputetja Alicia Kearns për “dështimin ndërkombëtar” në Ballkanin Perëndimor, raporton Gazeta Express.

Alicia Kearns, deputete britanike dhe kryetare e Komisionit për Politikë të Jashtme të Parlamentit Britanik e ka pyetur kryeministrin e vendit se a do të ketë angazhim nga ai për zgjerim të mandatit të KFOR-it në Kosovë në mënyrë që misioni paqeruajtës i NATO-s të merret edhe me armët ilegale që tha se po futen nga Serbia në Kosovë.

Duke folur për një “dështim ndërkombëtar” në parandalimin e situatës në Kosovë, Kearns tha se “kjo reflektohet më së miri nga reagimi i BE-së dhe SHBA-së dhe ndëshkimet e fundit të Kosovës përballë antagonizmit serb dhe retorikës secesioniste të Dodikut në Bosnjë e Hercegovinë”.

“Si kryeministër, a do të dini të angazhoheni që ne t’i bashkohemi EUFOR-it, ku unë do të shtoja se si Turqia dhe Kili janë anëtarë, dhe a do ta konsideroni gjithashtu lobimin për një zgjerim të mandatit të KFOR-it në Kosovë në mënyrë që ata të mund të merren me armët ilegale që po dërgohen nga Serbia në Kosovë, të cilat po financohen ilegalisht nga Beogradi dhe po armatosen milicitë në Kosovë?”, pyeti ajo.

The UK should re-join EUFOR and extend KFOR’s mandate in Kosovo.

We are in the era of Deterrence Diplomacy, the time to defend stability is now.

Defence is not an escalation. pic.twitter.com/EhVjCay9XB

