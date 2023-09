Sulmi në veri të Kosovës, kryediplomatja gjermane thirrje Serbisë: Të heqë dorë nga dhuna!

Ministrja e Jashtme e Gjermanisë, Annalena Baerbock, kërkoi nga Serbia që të bëjë thirrje për heqje dorë nga dhuna.

Përmes një postimi në X, kryediplomatja gjermane tha se pas sulmit ndaj Policisë së Kosovës në Banjskë më 24 shtator, “të githë duhet të jenë të vetëdijshëm për rolin e tyre në paqe”.

“Pas sulmit ndaj Policisë së Kosovës të gjithë duhet të jenë të vetëdijshëm për rolin e tyre në paqe. Në këtë situatë të tensionuar në Ballkanin Perëndimor, përgjegjësia matet me atë se çfarë bëhet për shtensionim të situatës. Serbia, në veçanti, duhet të bëjë thirrje pa mëdyshje për heqjen dorë nga dhuna”, shkroi ajo në X, që më herët njihej si Twitter.

Nach dem Angriff auf die Polizei in #Kosovo muss sich jeder seiner Rolle für Frieden bewusst sein. In der angespannten Lage auf dem Westbalkan misst sich Verantwortung daran, was man für #Deeskalation tut. Gerade auch Serbien muss unzweideutig zum Gewaltverzicht aufrufen.

— Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) September 26, 2023