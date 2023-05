Kryebashkiaku i Brukselit mbështet Veliajn: Uroj fitoren tënde Erion

Kryebashkiaku i Brukselit Philippe Close bën thirrje që në zgjedhjet e 14 majit të mbështetet Veliaj.

“Tungjatjeta Erion! Treshi është një numër magjik, Zoti e ka thënë këtë dhe jam i sigurt që ti do ta fitosh këtë betejë. Lojë, set, ndeshje! Ju siguroj që puna juaj do t’ju kthehet mbrapsht në Këshillin Europian të Tiranës, duke përfaqësuar një qytet madhështor evropian që është i ri, me jetë, e i hapur për të gjithë botën dhe duke parë nga e ardhmja. Disa vjet më parë, qyteti i Brukselit, ftoi Tiranën dhe banorët e saj, duke i bërë pjesë të panairit tonë të Krishtlindjes, eventi madhështor i fundvitit që mirëpret rreth 3 milionë vizitorë. Unë kam qenë vet në dhjetëra misione në Tiranë dhe e admiroj zhvillimin urban, si edhe durimin e ekipit të qytetit që po i drejton ata. Një fjalë e urtë popullore thotë që: “Ti nuk e ndryshon një ekip fitues!”. Kështu që vazhdoni ndryshimin për një jetë më të mirë në Tiranën Europiane! Tirana juaj është pjesë e Europës. Uroj fitoren tënde i dashur Erion për të mirën e Tiranës”.

Pas këtij videomesazhi, kryebashkiaku Erion Veliaj shkruan: “Faleminderit për vlerësimin dhe mbështetjen miku im, Philippe Close.

Shumë i nderuar të kem përkrahjen e një kryebashkiaku shembull në Europë, si ju, me qytetin tuaj fantastik Brukselin”.