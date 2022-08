Kriza energjitike, kryeministri i Japonisë urdhëron ndërtimin e centraleve të reja bërthamore

Kryeministri i Japonisë, Fumio Kishida, synon të nisë një fazë të re të strategjisë kombëtare për energjinë bërthamore duke urdhëruar zhvillimin dhe ndërtimin e termocentraleve bërthamore të gjeneratës së ardhshme në një takim të Këshillit për Zbatimin e Transformimit të Gjelbër. Vendimi i publikuar nga mediat japoneze do të shënojë një ndryshim të qartë në lidhje me politikën aktuale energjetike të vendit, e cila në fakt i atribuon sektorit bërthamor civil një rol mbështetës, por të mbetur prapa.

Pika e kthesës ishte kriza globale energjetike e përkeqësuar nga konflikti në Ukrainë, e cila për Japoninë, e varur shumë nga importet e hidrokarbureve, rezultoi në një përkeqësim serioz të bilancit tregtar. Administrata e kryeministrit Kishida synon të sigurojë sigurinë energjetike të vendit në afat të mesëm dhe afatgjatë me një plan që përfshin, ndër masat e tjera, rifillimin e 17 reaktorëve bërthamorë deri në verën e vitit 2023. Kishida beson se plani do të mundësojë adresimin e sfidave strukturore të vendit, duke përfshirë mungesat në furnizimin me energji elektrike dhe përpjekjet për dekarbonizim. Qeveria pritet të paraqesë një program të detajuar deri në fund të vitit. Qëllimi kryesor, sipas shtypit japonez, është ndërtimi i termocentraleve bërthamore me reaktorë të ujit të lehtë të gjeneratës së ardhshme deri në vitin 2030.

Japonia ka riaktivizuar pesë nga 54 reaktorët e saj bërthamorë deri më sot, të cilët janë mbyllur pas katastrofës bërthamore në Fukushima të vitit 2011. Nëntë reaktorë aktivë do t’i mundësonin vendit të përdorte energjinë bërthamore për rreth 10% të kërkesës së saj për energji elektrike dhe të ndalonte, të paktën pjesërisht, rreziqet që lidhen me furnizimin gjatë sezonit të ardhshëm dimëror.