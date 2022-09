Kriza energjitike, Franca mund të ndërpresë furnizimin për dy orë në ditë

Qytetarëve francezë mund tu duhet të kalojnë dy orë në ditë pa energji elektrike në një skenar të rastit më të keq të përshkruar nga operatori i rrjetit të tij kombëtar. Dailymail shkruan se operatori i sistemit të energjisë elektrike në Francë, RTE dha një përmbledhje se si mund të duket një dimër ekstrem në të gjithë vendin, ndërsa banorët përgatiten për një kthesë të ashpër të sezonit pasi Rusia ndërpreu eksportet e gazit natyror në vendet e BE-së.

Një skenar bazë është se nuk do të ketë probleme me furnizimin, por një dimër më i ftohtë se normali mund të bëjë që fabrikat të mbyllin disa nga linjat e tyre të prodhimit ose të ndërpresin prodhimin për një ditë të javës. Një skenar më ekstrem është se uljet vullnetare nga bizneset nuk mjaftojnë. Familjet më pas mund të shihnin ndërprerje të planifikuara të energjisë deri në dy orë në mbrëmje ose herët në mëngjes, sipas një interviste Thomas Veyrenc, drejtor ekzekutiv i RTE, dhënë për BFM TV.

Ai tha se në skenarin e mesëm do të kërkojmë ulje vullnetare të konsumit, para së gjithash nga kompanitë me të cilat po nënshkruajmë partneritete. Veyrenc e bëri të qartë se skenari më i keq është shumë, shumë i pamundur dhe se ndërprerja e të gjithë rrjetit nuk është e mundur. Franca po lançon një aplikacion për të paralajmëruar dyqanet për nivelin e tendosjes në rrjetin elektrik, të quajtur Ecowatt.

I vendosur të nisë në fund të shtatorit, ai do të përdorë një sistem semafori për të paralajmëruar qytetarët për ndërprerjet e mundshme të energjisë dhe do të rekomandojë veprime miqësore me mjedisin, si për shembull ulja e termostatit.