Kriza energjetike në Evropë, Italia merr masa të reja, u kërkon qytetarëve të ulnin termostatët

Ngrohja qendrore do të kufizohet në Itali këtë dimër, si masë e marrë ndaj mungesës së furnizimit me gaz evropian të shkaktuar nga pushtimi i Ukrainës nga Rusia.

Sipas një dekreti të ri të qeverisë, ndërtesat do të përballen me pesëmbëdhjetë ditë shtesë pa ngrohje qendrore.

Italianëve do t’u thuhet gjithashtu të ulin ngrohjen me një shkallë dhe të fikin për një orë shtesë në ditë.

Disa ndërtesa do të përjashtohen, duke përfshirë çerdhet dhe spitalet.

Lëvizja vjen pasi qeveritë në të gjithë Evropën kërkojnë të reduktojnë kërkesën dhe të mbështesin furnizimet me energji përpara dimrit.

Shumë prej tyre vareshin nga gazi nga Rusia, i cili është kufizuar pas luftës në Ukrainë.

Përpara pushtimit të shkurtit, Italia ishte importuesi i dytë më i madh i gazit rus në BE, me importet që përbënin 40% të furnizimit të saj total.

Kjo tani ka rënë në vetëm 10%, pasi Roma është kthyer drejt burimeve të tjera të energjisë dhe gazit natyror të lëngshëm.

Vendi normalisht kufizon përdorimin qendror të ngrohjes qendrore në muajt e ngrohtë, me përdorimin e saj të përcaktuar nga qeveritë rajonale.

Me faturat tashmë në rritje, reagimet nga italianët kanë qenë të ndryshme.

“Për të moshuarit që do të qëndrojnë shumë kohë në shtëpi, ndoshta do të jetë problem për ta”, tha njëri për BBC.

“Ndoshta është e nevojshme, por është e vështirë. Tani që kjo krizë po na prek neve personalisht, ajo mund të bëjë që më shumë njerëz të ndryshojnë pikëpamjen e tyre për mbështetjen e sanksioneve ndaj Rusisë,” tha një tjetër.

Shumë qeveri evropiane kanë shpallur plane të ngjashme të kursimit të energjisë.

Në Francë, shtëpitë dhe zyrat do të ngrohen deri në 19 gradë Celsius, nuk do të ketë ujë të nxehtë në ndërtesat publike, si dhe do të ulet temperatura në pishina dhe palestra.

Ndalimi i dyerve të hapura në dyqanet me ngrohje ose ajër të kondicionuar, i cili ishte në fuqi më parë në disa zona, është shtrirë në mbarë vendin.

Spanja gjithashtu ka urdhëruar më parë që ngrohja të mos ngrihet mbi 19 C, si dhe urdhëroi që dyert të mbyllen në mënyrë që të mos humbet nxehtësia dhe që dritat në vitrinat e dyqaneve të fiken pas orës 22:00.

Dhe Gjermania ka ndaluar ndriçimin e monumenteve dhe ndërtesave publike për arsye estetike dhe paralajmëroi se ngrohja mund të fiket në hyrjet, korridoret dhe hollet e ndërtesave publike.

Në një samit të BE-së në Pragë të premten, udhëheqësit po diskutojnë kufizimin e çmimeve të gazit me shumicë për të mbrojtur konsumatorët.

Shumë shtete individuale kanë vendosur tashmë kufijtë kombëtarë në çmimin që konsumatorët paguajnë për njësitë e energjisë.

Masa të tjera janë rënë dakord tashmë në të gjithë bllokun, duke përfshirë taksat e papritura mbi fitimet e tepërta të bëra nga kompanitë e karburanteve fosile dhe një taksë mbi fitimet e tepërta të bëra nga prodhuesit e energjisë elektrike pa gaz./albeu.com