Kriza ekonomike, protestuesit në Sri Lanka djegin shtëpitë e kryeministrit të dorëhequr, ministrave dhe deputetëve

Turmat e zemëruara në Sri Lanka kanë djegur disa shtëpi që i përkisnin Rajapaksasve në pushtet dhe deputetëve, pasi ata u sulmuan nga mbështetësit e qeverisë.

Dhuna mbylli një ditë trazirash që dhanë dorëheqjen e kryeministrit Mahinda Rajapaksa mes protestave masive kundër trajtimit të krizës ekonomike nga qeveria e tij.

Por nuk arriti të qetësonte demonstruesit, të cilët u përpoqën të sulmonin rezidencën e tij zyrtare ndërsa ai ishte i izoluar brenda.

Shtatë persona kanë vdekur dhe më shumë se 190 janë plagosur që nga e hëna.

Një shtetrrethimi në të gjithë ishullin është zgjatur deri në mëngjesin e së mërkurës pasi autoritetet kërkojnë të shuajnë dhunën.

Shumë janë ende duke bërë thirrje që presidenti Gotabaya Rajapaksa, vëllai i Mahinda, të largohet nga detyra, pas javëve të përshkallëzimit të demonstratave për rritjen e çmimeve dhe ndërprerjet e energjisë elektrike që nga muaji i kaluar.

Të hënën, mbështetësit e qeverisë u përleshën dhunshëm me protestuesit në kryeqytetin Colombo jashtë rezidencës së Temple Trees të Mahinda Rajapaksa dhe më pas në vendin kryesor të protestës në Galle Face Green.

Policia dhe skuadrat e trazirave hodhën gaz lotsjellës dhe topa uji ndaj mbështetësve të qeverisë pasi ata shkelën linjat e policisë dhe sulmuan protestuesit duke përdorur shkopinj dhe shtylla.

Demonstruesit e zemëruar u hakmorrën, duke sulmuar mbështetësit e qeverisë dhe duke synuar deputetët e partisë në pushtet.

Ndërsa nata ra, turma protestuesish në të gjithë vendin dogjën shtëpitë që i përkisnin Rajapaksas, ministrave dhe deputetëve të ndryshëm. Kjo përfshinte një shtëpi të kthyer në një muze të diskutueshëm nga Rajapaksas në fshatin stërgjyshër të familjes në Hambantota në jug të Sri Lankës.

Pamjet e postuara në mediat sociale treguan shtëpitë e mbështjella me flakë ndërsa njerëzit brohoritnin.

PM Mahinda Rajapaksa’s ancestral home in Madamulluna has been set on fire. pic.twitter.com/JAN52w5Gxw

— DailyMirror (@Dailymirror_SL) May 9, 2022