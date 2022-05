Kriza e drithrave, Erion Braçe bën paralajmërimin: Ore jeni në terezi apo jo?!

Ish zëvendës kryeministri, Erion Braçe ka reaguar ashpër ditën e sotme duke i bërë thirrje qeverisë që të reagojë sa më shpejt për të nxitur prodhimin vendas për drithërat sa një ditë të mos jetë vonë.

Braçe i referohet krizës së drithërave që ka shkarkuar lufta në Ukrainë, teksa shkruan:

DEGJON KUSH NE KETE VEND?

DO VIJOJME ME PANAIRE KOTI

APO DO PRODHOJME PER BUKE E USHQIM?

Gjithe bota po dridhet nga

KATASTROFA E USHQIMIT!

Ne kenaqemi me JONXHEN NE PANAIR!

Eeej a jeni ne terezi apo jo?

Lexoni e degjoni;

Lufta e nje fashisti po sjell nje dem afatgjate mbi ushqimin, tregjet e dritherave dhe farerave vajore, JETIKE!

Dhe kjo eshte goditja e trete;

Pandemia, Ndryshimet Klimatike, LUFTA!

Gjithe bota i eshte kthyer prodhimit vendas se pari, fshatit e bujqesise;

NE? NE I BEJME FSHATIT PANAIRE!

Nuk di!

Buka, ushqimi nuk behet ne panaire por ne fusha dhe ne kohen e vet!

Urdheroni, eshte koha e MISRIT;

KEMI SHTUAR NDONJE DYNYM APO VITIN TJETER?

DHE VITI TJETER PER MISRIN NIS NE MAJ!

Kaq rende jemi!.albeu.com