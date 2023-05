Kristi: Paratë që fitova nga BBV s’janë asnjë gjë për sakrificën që bëra

Kristi Alia foli sot për eksperiencën e tij në Big Brother Vip Albania 2.

Kujtojmë se ish-banori i BBV fitoi çmimin e dytë, 10 mijë euro, ndërsa çmimin e parë e mori këngëtari Luiz Ejlli.

Gjatë një interviste për Ëake Up, Kristi tha se 10 mijë eurot që fitoi nuk janë një shumë e madhe dhe se sipas tij me to nuk mund të bësh asnjë gjë.

Sipas tij këto para nuk janë asgjë, para sakrificës që ka bërë brenda “Big Brother”. Me shaka në studion e emisionit u tha se me ato para, mund të kalosh një natë tek Maria Bonita./albeu.com/