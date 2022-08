Krismat e kallashnikovëve në Veri jehojnë deri në Ukrainë, por s’e ndryshojnë qëndrimin për Kosovën

Kërcënimi i Vuçiqit me luftë dhe përshkallëzimi i situatës së tensionuar në Veri e çoi në Parlamentin e Ukrainës një draft-rezolutë për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Por, Ukraina, përmes një ambasadori të saj, e shprehu dje qëndrimin zyrtar për këtë çështje.

Tensionimi i situatës në veri të Kosovës para një jave e shpalli rrezikun real që Ballkani të tërhiqet në vorbullën e luftës në Ukrainë. Krismat e kallashnikovëve afër Jarinjës dhe Bërnjakut jehuan deri në vendin ku Rusia po pushton dhe shtyp me ushtrinë e saj.

Në Parlamentin e Ukrainës së fundmi u dorëzua një projekt-rezolutë për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Ajo u iniciua nga deputeti Oleksiy Goncharenko, i cili reagoi me shqetësim kur të dielën e kaluar pati të shtëna në veri të Kosovës dhe ishin vendosur barrikada afër të cilave qëndronin persona të maskuar e të armatosur.

“Nëse Serbia e pushton Kosovën, ne duhet t’i mbrojmë kosovarët. Ukraina është gati të veprojë me trupat tona në terren. Serbia po përpiqet të nisë një luftë agresive. Pikërisht sipas metodës së Putinit. Siç thashë, Serbia është kali i Trojës i Putinit në Europë. Lufta kudo në botë është e tmerrshme”, ka shkruar Goncharenko.

Ai alarmoi se Kosova po vinte në realitetin ku Ukraina jeton tash e 5 muaj.

“Ne e dimë se si është të jetosh kështu. Ne donim që bota t’i ndalonte luftërat, jo t’i fillonte ato. Bota më në fund duhet të kuptojë se Rusia, Putini dhe të gjithë “aleatët” e tyre janë shkaku i konflikteve dhe luftërave”, shkroi Goncharenko atë natë.

Dje, Goncharenko njoftoi se e ka dorëzuar një draft-rezolutë në parlamentin ukrainas ku bëhet thirrje që të njihet pavarësia e Kosovës.

“Dorëzova në Parlamentin ukrainas një rezolutë për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Ukraina ndan vlerat perëndimore dhe do ta përkrahë demokracinë kudo në botë. Shpresoj që Ukraina do ta njohë pavarësinë e Kosovës sa më parë të jetë e mundur”, ka shkruar ai.

Deputeti Goncharenko shkroi edhe në Facebook për këtë, duke thënë se shpallja e pavarësisë së Kosovës s’e ka shkelur të drejtën ndërkombëtare dhe se shteti njihet nga 22 vende të BE-së si dhe nga ShBA-ja, Britania e Madhe e Kanadaja.

I submitted to the Ukrainian Parliament a bill recognizing the independence of #Kosovo. Ukraine shares Western values ​​and will support democracy anywhere in the world. I hope Ukraine will recognize #Kosovo‘s independence ASAP. pic.twitter.com/j9UpJL7OfY

— Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) August 6, 2022