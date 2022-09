Krishtlindje “të fikura” mes krizës energjitike, Britania e Madhe nuk do të ndezë dritat festive

Teksa lufta në Ukrainë po vijon që prej 24 shkurtit, duke shkaktuar edhe një krizë të madhe energjitike, duket se Perëndimi do të ndërmarrë masa drastike për kursimin e elektricitetit.

Krishtlindjet e vitit 2022 do të jenë të “fikura”. Këtë pralajmëron Daily Mail teksa shkruan se mes krizës e masave për kursimin e energjisë elektrike, do të ketë më pak shkëlqim këtë dhjetor. Shfaqjet e dritave festive në rrugë e shtëpi janë një traditë gjatë muajve të dimrit, por që këto muaj nuk do të gjejnë vend. Tani qytetet dhe fshatrat e njohur për shfaqjet e tyre verbuese po vendosin të mos ndezin dritat këtë vit dhe po anulojnë çdo festim.

Këshilli në qytetin piktoresk të Devonshire të Budleigh Salterton tha se “nuk mund të merrte përsipër koston e dritave në klimën ekonomike”, raportoi The Star.

Ely në Camridgeshire hoqi ekspozimin e saj muaj më parë pasi tha se fatura prej 9,000 £, e cila ka të ngjarë të jetë rritur deri tani, nuk do të ishte një mënyrë e mençur për të shpenzuar paratë e taksapaguesve.

Këshilli i Guildford po i anulon gjithashtu dhe tha muajin e kaluar se po “përballet me sfida të rëndësishme financiare”.

“Ne nuk mund të përballojmë ose justifikojmë vlerën për paranë për një kosto kaq të rëndësishme shtesë,” tha udhëheqësi i Këshillit, Joss Bigmore.

Bizneset, të cilat nuk kanë kufij të çmimeve të faturave të energjisë, janë gjithashtu të vendosur të heqin dorë nga dekorimet dhe madje po fikin tashmë ndriçimin e tyre të rregullt.

Një pronar lokali i tha MailOnline se kishte shpenzuar 50 £ në orë për të mbajtur ndezur ndriçimin e festave.

Ndërkohë, familjet e shqetësuara tashmë po planifikojnë të lënë dritat e tyre të Krishtlindjeve në kuti.

“Të mos shqetësohem për një pemë të Krishtlindjes, nuk mund të përballoj të ndez dritat. Ditë të errëta,”- tha një person.

“Të gjithë ata që çmenden për dritat e Krishtlindjeve do të kenë një dimër të shtrenjtë”, paralajmëroi një tjetër burrë në rrjetet sociale.

Një tjetër tha: ‘Pyes veten se sa familje nuk do të mund të ndezin dritat e Krishtlindjeve jashtë këtë vit për shkak të çmimeve të energjisë? Të vjen keq për fëmijët’.

Por një fanatik i Krishtlindjeve refuzoi që shpirti i tyre festiv të dobësohej nga kriza e çmimit të energjisë, duke postuar në Twitter: “Ne kemi LED kudo, kurrë nuk do t’i sakrifikoj Krishtlindjet edhe nëse janë vetëm një javë me drita”.