Krim në familje, mjeku vret gruan e fëmijët, më pas qëllon veten

Ai vrau të gjithë familjen e tij dhe më pas kreu vetëvrasje. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në L’Aquila të Italisë. Vrasësi është një mjek, Carlo Vicentini, ish shef i Urologjisë në spitalin Teramo.

Mjeku me një pistoletë që e mbante me leje qëlloi qëlloi djalin e tij me aftësi të kufizuara, 43-vjeçarin Massimo, i cili ishte i lidhur me një respirator, vajzën Alessandra 36 vjeç, gruan e tij dhe më pas u vetëvra.

Motivi dhe rrethanat po shqyrtohen.

Tragjedia ka ndodhur në shtëpinë e çiftit, në një vilë në periferi të kryeqytetit Abruzzo.

“Profesor Vicentini ishte një urolog shumë i mirë dhe i vlerësuar, si dhe një njeri i sjellshëm, i ndjeshëm dhe ndihmës”, deklaroi drejtori i përgjithshëm i Asl of Teramo, Maurizio Di Giosia.

“Ai doli në pension rreth një muaj më parë, pasi bëri një punë të shkëlqyer në kompaninë tonë, në departamentin e Urologjisë të drejtuar nga universiteti”, kujton ai.

“Pas daljes në pension, departamenti u kthye në drejtimin e spitalit, por vazhdoi me punën e madhe të vendosur nga Vicentini, i cili ishte një mjek i kërkuar jashtë Teramos dhe jashtë rajonit”, përfundoi ai.

Giovanni Vicentini, vëllai i urologut, tha se kishte komunikuar me të për herë të fundit dy ditë më parë.

“Më tha se me gjithë familjen do të shkonte në plazh në Tortoreto, afër Teramos. Dje u përpoqa të kontaktoja pa marrë përgjigje. Pashë grilat që ishin ulur dhe mendova se tashmë ishin larguar. Vetëm sot shkuam të hapnim derën me çelësat dytësorë ku pamë tragjedinë.”/Albeu.com/