Krim i rëndë në familje/ Burri vret gruan në sy të fëmijëve të mitur

Një ngjarje tronditë ka ndodhur në SHBA, ku një grua me profesion mësuese, u rrëmbye dhe u qëllua për vdekje nga bashkëshorti i saj përpara syve të fëmijëve.

Policia gjeti fëmijët 10 dhe 17-vjeç, pranë nënës së tyre, e cila vdiq në vendngjarje.

Beloved teacher kidnapped, fatally shot by estranged husband in front of kids before turning gun on himself: cops https://t.co/X7R9vMYfYi pic.twitter.com/DAg0eWafXi

— New York Post (@nypost) April 5, 2024

Felix, 45-vjeç, ishte një mësuese e shkollës së mesme në Manatee Academy K-8 School në Port St. Lucie, ku ajo u kurorëzua “Mësuesja e Vitit”, sipas postimeve të shkollës në mediat sociale.