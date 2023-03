Krijoi mozaikun e Adem Jasharit me 800 ushtarë të FSK-së, artisti: Emocion shumë i veçantë

Artisti Besart Gashi ka realizuar së bashku me 800 ushtarë të FSK-së, portretin e komandantit legjendar Adem Jashari.

Ai ka zgjedhur që ky realizim të kryhet në ditët e epopesë së UÇK-së.

Në një lidhje me Skype për “ABC e Mëngjesit”, Besarti ka treguar detajet nga realizimi i portretit, duke theksuar se ushtarët nuk ishin në dijeni të asaj që po ndodhte. Sipas tij, kur ata janë njoftuar në fund, janë emocionuar pafund dhe kanë nisur të këndojnë këngën “Mora fjalë”.

“Kam hasur shumë vështirësi gjatë punimit sepse mendimi im ka qenë dhe ideja dhe realizimi i këtij të mozaikut të bërë nga unë. Por kushtet atmosferike kanë ndikuar te unë, sepse në 2 mars e kam realizuar të gjithën dhe kur jam çuar ditën tjetër në mëngjes ka qenë e fshirë nga shiu. Kështu që është dashur në mënyrë digjitale një renditje e ushtarëve dhe doli diçka fenomenale. Nuk ka qenë e vështirë për t’u realizuar sepse kanë qenë provat gjenerale të Ushtrisë së Kosovës, kanë qenë të pozicionuara në vendet e veta në paradë. Në të vërtetë asnjë ushtarë nuk e ka ditur se çfarë do të bëhet dhe ç’ka është duke u formuar. Ishte një urdhër dhe kur e kanë kuptuar se po formohet figura e komandantit Adem Jashari, ishte një emocion shumë i madh. Ata nuk e dinin, unë në koordinim me gjeneralin, kam shkuar aty në provat gjenerale që bën ushtria dhe asnjë ushtar nuk e ka ditur që do të formohej figura e komandantit legjendar Adem Jashari. Kur e kanë marr vesh, ishte emocion shumë i madh për çdo ushtar dhe kanë kënduar këngën “Mora fjalë”. Ka qenë një emocion shumë i veçantë vërtetë dhe realizimi ka qenë perfekt”, u shpreh ai.