Kreu marrëdhënie dhe kërcënoi 12-vjeçaren, del fotografia e autorit (FOTO LAJM)

Urim Cenuka është 47-vjeçari i cili është arrestuar nga policia pasi dyshohet se dy javë më parë ka kryer marrëdhënie seksuale me një të mitur 12-vjeçe.

Familja e të miturës së bashku me të kanë denoncuar krimin në polici ditën e djeshme.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë Mat për veprat penale “Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me të mitur”, dhe “Kanosja”.

Njoftimi i Policisë:

Nga specialistët për Hetimin e Krimit në Komisariatin e Policisë Mat u bë ndalimi i shtetasit U. C., 47 vjeç, banues në Mat, pasi dyshohet se rreth dy javë më parë ka kryer marrdhënie seksuale me një të mitur 12-vjeçe, dhe me datë 01.12.2021, shtetasi U. C, e ka kanosur atë për të mos treguar./albeu.com/