Kremlini: Xi dhe Putin, në takim, do të diskutojnë luftën në Ukrainë

Kremlini thotë se udhëheqësi i Kinës Xi Jinping dhe Vladimir Putin i Rusisë do të diskutojnë luftën në Ukrainë dhe “tema të tjera ndërkombëtare dhe rajonale” në takimin e tyre më vonë këtë javë.

Të dy do të takohen në Uzbekistan në një samit që do të tregojë një “alternativë” ndaj botës perëndimore, tha Kremlini.

Xi po bën udhëtimin e tij të parë jashtë shtetit që nga fillimi i pandemisë.

Ai po kërkon një mandat të tretë historik, ndërkohë që marrëdhëniet e Putinit me Perëndimin janë në fund për Ukrainën.

Xi fillon udhëtimin e tij tre-ditor në Kazakistan të mërkurën. Më pas ai do të takohet me Putin të enjten në Samitin e Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait (SCO) në Samarkand, i cili do të zhvillohet nga 15-16 shtator.

Putin do të takohet gjithashtu me liderë të tjerë, përfshirë ata të Indisë, Pakistanit, Turqisë dhe Iranit – por takimi i tij me udhëheqësin e Kinës “është i një rëndësie të veçantë”, tha zëdhënësi i politikës së jashtme të Kremlinit, Yuri Ushakov.

Ai tha se samiti po zhvillohej “kundër sfondit të ndryshimeve politike në shkallë të gjerë”.

Kina dhe Rusia kanë kërkuar prej kohësh të pozicionojnë SCO-në, të themeluar në vitin 2001 me katër ish-kombe të Azisë Qendrore sovjetike, si një alternativë ndaj grupeve shumëpalëshe perëndimore.

Vizita e Xi vjen mes një grupi të ri bllokimesh në Kinë, ku politika e tij zero Covid është ende në fuqi. Ndërsa pjesa tjetër e botës është hapur, duke mësuar të jetojë me virusin, Pekini vazhdon të mbyllë qytete dhe provinca të tëra sa herë që ka një rritje të rasteve.