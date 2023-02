Kremlini: Raketat amerikane me rreze të gjatë do të “përshkallëzojnë” konfliktin

Raketat me rreze të gjatë që besohet se do të përfshihen në një paketë të ardhshme ushtarake amerikane për Ukrainën do të “përshkallëzojnë” konfliktin, ka thënë Kremlini.

Ndihma, me vlerë 2.2 miliardë dollarë, thuhet se përmban raketa me një rreze veprimi deri në 94 milje (150 km).

Zëdhënësi Dmitry Peskov u tha gazetarëve se SHBA kishte shkatërruar gjithashtu bazën ligjore për traktatin e ri START të kontrollit të armëve bërthamore midis vendeve, por ai shtoi se marrëveshja mbetet “shumë e rëndësishme” për Rusinë.

Traktati, i cili hyri në fuqi në vitin 2011 dhe u rinovua në vitin 2021, kufizon numrin e kokave bërthamore strategjike dhe mjeteve të tyre të dorëzimit që të dy vendet mund të vendosin.

Nuk është e lidhur me luftën në Ukrainë, por Rusia ka refuzuar të lejojë SHBA-në të kryejë inspektime në territorin e saj mes tensioneve në rritje midis vendeve.

Peskov vazhdoi të mirëpresë ofertën e një kompanie ruse për të paguar pesë milionë rubla (58,000 £) për ushtarët e parë që shkatërruan ose kapën tanket Abrams ose Leopard 2 të prodhuara nga SHBA, të cilat u premtuan kohët e fundit nga aleatët e Ukrainës.

“Ne kemi thënë tashmë se do të digjen. Me stimuj të tillë, mendoj se do të ketë edhe më shumë entuziastë,” tha ai.

Nuk kishte plane që Presidenti Vladimir Putin të zhvillonte bisedime me Presidentin Joe Biden, shtoi Peskov.