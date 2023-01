Kovaçevski: Me kreun e ASH-së do të bisedojmë për ardhmërinë evropiane të vendit

“Sot kam takim me kryetarin e Aleancës për Shqiptarët, Taravarin, këtë takim e kam konfirmuar që dje, e ka konfirmuar dhe z. Taravari. Në këtë takim do të flasim për përcaktimet programore dhe politike për një bashkëpunim të mundshëm në të ardhmen, kjo gjithsesi se ka të bëjë integrimet evropiane të shtetit, sundimin e së drejtës, lufta kundër korrupsionit, rritja e efikasitetit të kuvendit, sjellja e vendimeve që nënkuptojnë përballje më të lehtë me krizën ekonomike dhe energjetike dhe miratimi i ligjeve reformuese që do të përmirësojnë funksionimin e shtetit. LSM-ja gjithashtu ka seanca të rregullta në organet e saja qendrore, një mbledhje e këtillë do të mbahet dhe sot në të cilën do të debatohet për të gjitha çështjet aktuale në shtet”, deklaroi Dimitar Kovaçevski, kryeministër.