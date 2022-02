Kovaçevski jep një lajm të mirë për pensionistët

Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski, ka paralajmëruar harmonizim të pensioneve në mesin e vitit, si dhe ndihmë shtesë financiare për pensionistët.

“Tashmë kemi pasur një rreshtim dhe kemi një tjetër që do të ndodhë në mes të vitit. Gjithashtu, duke qenë se ky është një vit i krizës ekonomike, të shkaktuar nga kriza evropiane energjetike, po analizojmë ndihmën financiare shtesë për pensionistët, ajo do të jetë e shkallëzueshme, pra ata që kanë pensionet më të ulëta të marrin më shumë, dhe ata që “kanë më të lartë, në përputhje me rrethanat të marrin një shumë”, tha Kovaçevski.