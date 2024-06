Kosta Zhonga: Enver Hoxha fliste rrjedhshëm greqisht, ja si e njoh shokun tim të klasës Edi Rama

Edhe pse kanë kaluar rreth 40 vite nga vdekja e tij, Enver Hoxha, vazhdon të jetë një personazh enigmatik. Në “Mes dy botëve” nga Helidon Haliti, piktori i njohur Kosta Zhonga, që njihet ndryshe dhe si piktori i dashur i fëmijëve, rrëfen për herë të parë se ish-udhëheqësi komunist fliste pastër gjuhën greke, ndërsa solli dhe një histori me familjen e tij.

“Në 1968 Enver Hoxha me Mehmet Shehun kalonte para shtëpisë sonë shëtitje. Atëherë dilte më këmbë te Tirana e re. Sheh gjyshen time me shaminë e bardhë në kokë. Sa e pa ai i foli një greqishte të pastër. Dhe thoshte gjyshja ime, ai greqishten e fliste në mënyrë të përsosur. Gjyshja tha nuk e di se nuk e prisja që të fliste greqisht”, tregon Zhonga.

Një moment i veҫantë në jetën e tij ka qenë dhe largimi drejt Greqisë duke kërkuar strehim politik, por që dokukentet iu anulluan për shkak të përkatësisë etnike.

“Në vitin 1990 kërkova strehim politik. Më kanë pritur me dashuri të madhe policët, pasi ishte gjë e rrallë. Një polic që ishte më i madh në moshë, më pyet se sa kohë kisha se flisja greqisht: I them dy javë. Më pyet nga je dhe unë i them nga Shqipëria. Sheh ai në pasaportë shtetësia shqiptare, kombësia greke. Po ky është grek, ҫfarë strehimi politik do ky, jepini leje qëndrimi” shprehet Kosta Zhonga.

Zhonga i përket të njëjtin brez artistësh me kryeministrin Edi Rama, madje kanë qenë dhe në klasë sëbashku.

“Pikturën e kishte, por dhe basketbollin e kishte pasion. Madje mbaj mend ka qenë 84-85 kur vjen ditën e hënë në shkollë, kishte ҫarë buzën gjatë ndeshjes se ishin përplasur kokë më kokë. Por e kishte me pasion. Luante shpesh herë basketboll dhe në shkollë dhe kemi pasur raste që kemi luajtur edhe bashkë”, nënvizon ai.