Kosova shënoi 23-vjetorin e hyrjes së trupave të KFOR-it, Osmani: I dha fund vrasjes dhe dëbimit të shqiptarëve (FOTO LAJM)

Kosova ka shënuar 23 vjetorin e hyrjes së trupave të NATO-s në Kosovë.

Më 12 qershor 1999, trupat e para të misionit të NATO-s, KFOR, u futën në territorin e Kosovës duke i dhënë kështu fund një lufte gati dyvjeçare.

Një varg aktivitetesh u zhvilluan në Kosovë përfshirë homazhe tek varrezat e dëshmoreve si dhe ceremoni të tjera në të cilën morën pjesë zyrtarët e shtetit të Kosovës.

Në Bllacë, pikën kufitare në mes të Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se futja e trupave të NATO-s në Kosovë i kishte dhënë fund vrasjes dhe dëbimit të shqiptarëve.

Honored to celebrate Peace Day today at the North Macedonia/Kosovo border, alongside Kosovo officials & diplomatic community members. 23 years ago here, many Kosovans returned home. #NATO brought stability & prosperity for #Kosovo and the region. @NATO_KFOR pic.twitter.com/cXLfSu0wgX

— Ambassador Jeff Hovenier (@USAmbKosovo) June 12, 2022