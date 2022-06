Korriku zgjedh të preferuarit e tij, 3 shenjat e Horoskopit më me fat, nuk do t’i pengojë asgjë

Nuk ju besohet se ka kaluar gjysma e vitit? E vërtetë, por tani nuk është koha për këtë, pasi vera është para dhe duhet të përgatiteni për pushime. Për më tepër këto 3 shenja të cilat horoskopi thotë se janë më me fat të muajit korrik.

Bëhet fjalë për: Dashin, Luani dhe Shigjetari. Si shenja zjarri nuk është çudi që korriku I ka zgjedhur të preferuar.

Ja çfarë mund të presin Dashi, Luani dhe Shigjetari në korrik 2022:

Dashi: Është koha për të ndjekur zemrën

Sezoni juaj mund të ketë mbaruar, por për ju, argëtimi sapo ka filluar. Ndërsa dielli kalon në shtëpinë tuaj të pestë të shprehjes krijuese më 22 korrik, projektet tuaja të pasionit dhe përpjekjet për të kërkuar kënaqësi do të ndriçohen. Është një kohë ku mund të presësh shumë vëmendje dhe famë rreth mënyrave të ndryshme që shprehesh tani, prandaj sigurohu që të futesh në qendër të vëmendjes. Ju jeni fituesi i zodiakut, kështu që patjetër që e meritoni njohjen. Si një shpirt i pavarur, do të jeni shumë më të interesuar të ndiqni dëshirat e zemrës suaj tani, prandaj sigurohuni që të nderoni kudo që zemra juaj të çon këtë muaj.

Luani: Ju jeni ylli i shfaqjes

Gëzuar ditëlindjen, Luan! Është koha juaj për të shkëlqyer (po, edhe më shumë se zakonisht). Ndërsa dielli, AKA, sunduesi juaj i grafikut zhvendoset në shtëpinë tuaj të parë të vetes më 22 korrik, ju do të ndjeni një rritje të energjisë, besimit dhe vetëdijes. Me sezonin e gaforres në pjesën e pasme, ju jeni gati të dilni në qendër të vëmendjes dhe të përqafoni njohjen që meritoni. Kjo verë ka të bëjë me ju që t’i jepni përparësi vetes, prandaj sigurohuni që të përmirësoni kujdesin për veten tuaj. Është e rëndësishme që të merrni parasysh mënyrat se si mund të nderoni zemrën tuaj, edhe nëse kjo do të thotë të shkoni kundër asaj që të tjerët duan nga ju. Mos lejoni që shqetësimi i njerëzve të tjerë t’ju detyrojë të zbehni dritën tuaj – kjo është koha juaj, prandaj sigurohuni që ta thithni atë.

Shigjetari: Zgjerimi i horizontit është prioriteti juaj

Ndërsa dielli kalon në shtëpinë tuaj të 9-të të mençurisë, njohurive dhe udhëtimeve më 22 korrik, dëshira juaj për të zgjeruar horizontet tuaja do të theksohet në korrik. Si shenjë e zodiakut që kërkon aventura, ju jeni të gjithë për të eksploruar perspektiva dhe këndvështrime të ndryshme për jetën, duke e bërë këtë sezon një kohë çlirimi dhe emocioni. Si një shenjë tjetër e zjarrit, ju jeni tepër të apasionuar pas gjërave në të cilat besoni dhe ky sezon është koha e përsosur për të nisur një udhëtim. Pavarësisht nëse bëni një pushim të zgjatur ose regjistroheni në disa kurse verore, astrologjia e korrikut nuk do t’ju zhgënjejë patjetër./albeu.com/