Korreshi zbulon kërkesën për bashkim: Gazmend Bardhi i ka dërguar Berishës një shkresë

Deputeti demokrat Saimir Korreshi është shprehur optimist për një mundësi bashkëpunimi dhe bashkëveprimi të PD si një grup i vetëm dhe jo i përçarë.

Ai ka zbuliar se Gazmend Bardhi i ka dërguar Sali Berishës një kërkesë me shrkim me qëllim për t’i dhënë zgjidhje përçarjes brenda PD-së.

I ftuar në Ora Neës, Korreshi deklaroi se demokratët janë lodhur duke e parë partinë të përçarë.

Sajmir Korreshi: Gazment Bardhi i ka bërë një kërkesë me shkrim Sali Berishës. Ne në parlament shkojmë bashkë me njëri tjetrin, tema jonë përveç zhdukjes së Ramës është edhe 14 maji. Demokratat u lodhën duke na parë të përçarë, jemi zënë me njëri-tjetrin, kemi ngrënë kokat e njëri tjetrit. Ne duhet të maksimalizojmë forcat dhe të zgjedhim kandidat propabël. Bardhi në emër të gjithë problematikave, të jetë Bardhi që të çojë kandidatët, ne të hyjmë në garë si PD. I është përcjellë mesazhi zotit Berisha, pritet tashmë duke parë edhe qëndrimin e të gjithë deputetëve./Albeu.com/