Kontrolloni herë pas here pëllëmbët e duarve, kjo shenjë paralajmëron sëmundjen e rëndë

Nëse vëreni se pëllëmbët e duarve tuaja janë vazhdimisht të kuqe, mund të jetë simptomë se një nga organet tuaja është në rrezik. Pëllëmbët e kuqe janë zakonisht një simptomë e një sëmundjeje progresive. Mëlçia pastron trupin tonë, na çliron ndër të tjera edhe hormone që nuk na duhen.

Tek burrat, për shembull, ato janë estrogjene, hormonet seksuale femërore. Kur mëlçia nuk funksionon mirë, ato grumbullohen dhe estrogjeni çon në vazodilatim (zgjerim të enëve të gjakut), kështu që pëllëmbët bëhen të kuqe, shpjegoi kardiologu German Gandelman.

Kjo simptomë e pazakontë tregon se mëlçia gradualisht po shkatërrohet dhe pasojat mund të jenë cirroza dhe sëmundjet malinje. Prandaj, nëse vëreni se pëllëmbët janë të skuqura, sigurohuni që të konsultoheni me një mjek i cili do të përcaktojë me ekzaminime më të hollësishme nëse bëhet fjalë për fibrozë, cirrozë, mëlçi dhjamore joalkoolike…

Çfarë e shkatërron mëlçinë?

Kardiologu Hermann Gandelman vuri në dukje se faktorët e mëposhtëm shkatërrojnë mëlçinë janë:

•alkooli

•sëmundjet virale

•hepatoza yndyrore

•reaksionet autoimune

•disa barna

Problemet e mëlçisë mund të shfaqen edhe në analizat e gjakut. Nëse ky organ “dëmtohet”, bilirubina rritet. Në fazat e mëvonshme shfaqen edema dhe asciti (akumulimi i lëngjeve në zgavrën e barkut).