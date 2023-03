“Kontroll i frikshëm i fëmijës”, Einxhel Shkira ka dy fjalë për hyrjen e Sabianit në BBV: Totalisht dhunë psikologjike

Hyrja e Sabianit shkaktoi mjaft të qeshura në shtëpi pasi banorët filluan të aludojnë se si mund të shkojnë raportet mes tij dhe partnerit të Keisit, Kristit.

Mirëpo duket se përpos të qeshurave, një pjesë e publikut nuk e ka pritur dhe aq mirë hyrjen e Sabianit në shtëpi.

Mes reagimeve ka qenë dhe moderatorja e njohur, Einxhel Shkira, e cila teksa postoi një foto në InstaStory, u shpreh se hyrja e këngëtarit është totalisht një dhunë psikologjike për vajzën e tij.

“Pertej shakas,kjo qe ndodhi sesht aspak normale jo per pjesen e spektaklit se was the funniest,por esht totalisht unhealthy jo vetem si mardhenie por totalisht nje dhune psikologjike dhe kontroll i frikshem i femijes,sidomos vajzes! Ky ishte mesazhi dhe shembulli me i gabuar ever”, u shpreh Einxheli.