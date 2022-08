“Konkurrenca” mes influencereve shqiptare, nga Alketa Vejsiu dhe Bora tek Fatma Haxhialiu

Alketa Vejsiu, nga ekrani i madh, tek ai dixhital

Alketa është një ndër figurat më të njohura dhe të dashura të ekranit shqiptar, që në kohën kur ishte ende adoleshente. Megjithatë, për 1.1 milionë ndjekës në Instagram, ajo nuk i thotë “Faleminderit Verës”.

Alketa, përpos angazhimeve mediatike, kryesisht në spektakle televizive, drejton disa biznese në fushën e modës dhe estetikës.

Fama e saj, prej personi publik në disa dekada, i ka dhënë mundësinë që të jetë njëkohësisht një influencer e kërkuar nga shumë biznese në vend.

Me një profil tejet të kuruar, Alketa numëron dhjetëra bashkëpunime, por sigurisht në fokus të vëmendjes së saj janë vetë bizneset që zotëron.

Bora Zamani dhe avantazhi i reality show

Bora Zemani është një ndër emrat më të lakuar në rrjetet sociale, për shkak të historisë së saj të dashurisë, që mori përmasa të mëdha, në një nga reality show më të ndjekur në vend.

Bora, dikur aktore, prej disa vitesh moderatore, numëron 1 milion ndjekës në Instagram dhe zotëron gjithashtu një markë veshjesh, si një atashim të profilit të saj në rrjetet sociale.

Bora ka qenë ndër influencers më të kërkuara dy vitet e fundit për disa fushata, sipas disa kompanive të marketimit dixhital në vend.

Aulona Musta, nga influencuese te trajnere fitnesi

Rreth 7 vite më parë, nisi të operojë fuqishëm në Shqipëri. Jo Aulona Musta si personazh, ajo njihet më herët, në tregun e gazetarëve të shoubizit. Por, tendenca e ushtrimit të “profesionit të influencuesit”, që sipas saj, është një profesion i mirëfilltë.

“Fillimisht ishte rastësore. Për ne grupin që jemi ende në tregun e influencuesve dhe të besueshëm tashmë, nisi rastësisht. Fillimisht miq që na kërkonin ‘ndere’ se si të bënim publik një produkt apo shërbim dhe me kalimin e viteve, këto shërbime që ne bënim nisën të strukturoheshin.

Më vonë u shndërrua në një profesion të vërtetë, duke parë ndikimin që kishim te ndjekësit.

Duke parë trendin në botë, që marketingu po shndërrohej në dixhital, e mora shumë seriozisht që të investoja kohën dhe ta ktheja në një punë të vërtetë”, thotë Aulona.

Në këtë profesion, sipas saj, është shumë e rëndësishme që të jesh i/e besuar. Aulona Musta numëron 347 mijë ndjekës.

“Të jesh influencues është punë më vete, që ka kosto dhe që kërkon angazhim në kohë, duke qenë se s’ka orare të përcaktuara, s’ka ditë pushimi. Nuk bëhet fjalë vetëm për një postim, por duhet të ndjekësh të gjithë hallkat mbrapa, ndjekësit që të pyesin, përgjigjet, përvoja etj.”, shton ajo.

Kompanitë në Shqipëri gjithnjë e më tepër e kanë kuptuar këtë ndryshim, një pjesë e mirë e tyre e planifikojnë që në fillim të buxheteve të reklamimeve në rrjetet sociale.

Aulona thotë se, krahasuar me kudo në botë, ka diferencë në tarifa, kjo sepse është ende e re në Shqipëri. Megjithatë, sipas saj, hapa zhvillimi po shihen edhe këtu, po shndërrohet në një profesion që paguhet mirë.

“Si në çdo fushë ka konkurrencë. Unë, edhe kur flas me përfaqësues të ndryshëm të bizneseve që më drejtohen për një produkt apo shërbim të caktuar, u them që nuk mjafton të shohësh numrin e ndjekësve të një X personi, por se sa janë blerës potencialë për biznesin këta ndjekës.

Duhet një lloj analize më e detajuar për audiencën. Mund të kesh 50 mijë ndjekës dhe ke më tepër ndikim për një produkt apo shërbim se sa një profil me 500 mijë ndjekës, por që ndjekin personazhin për të tjera arsye, jo për besueshmëri si njeri apo model”, thotë Aulona.

Sa u përket çmimeve, ajo thotë se kryesisht janë të standardizuara kryesisht.

“Ruaj një lloj balance. Nuk janë gjithnjë fikse, varet nga fushata, lloji i biznesit, etj. Unë punoj me 3-4 paketa, që janë në varësi të kompanisë, jetëgjatësisë etj.”, pohon ajo. Aulona shton në fund, se në Instagram-in e saj reklamon produkte për të cilat është vetë kliente apo përdoruese, që të jetë sa më shumë reale.

Aulona zgjodhi që zgjatimin e influencimit të saj ta drejtojë në atë çka bënte në dy dekada: palestra. “Në formë me Aulonën” përkoi me fillimin e pandemisë dhe Aulona Musta, thotë për “Monitor” se, ky model u përqafua gjerësisht nga gratë shqiptare.

“Nisi në janar të 2020-s, ku web dhe programet u prezantuan në fund të këtij muaji, kurse në fillim të marsit, nisi karantina.

Kjo ndikoi pozitivisht në këtë model biznesi, duke qenë se palestrat u mbyllën, njerëzit po ashtu, nuk kishin mundësi të stërviteshin, dhe për këtë arsye iu drejtuan këtij modeli alternativ, që deri më atëherë kishte qenë i stigmatizuar, për shkak se mendohej se nuk kishte efekte. Edhe lëvizja e kufizuar dhe të ngrënët më shumë, i shtyu drejt këtij modeli. Aulona thotë se ky është një drejtim që profili i saj si influencuese ka marrë tashmë.

Fatma Haxhialiu, nga postimet në Instagram te biznesi

Fatma numëron 238 mijë ndjekës në Instagram dhe si në një ekosistem rrjeti që evoluon, numri rritet dita-ditës.

Njihet si gazetare shoubiz dhe më pas moderatore, por njëkohësisht Fatma Haxhialiu bën pjesë tashmë në grupin e influencuesve në Shqipëri, të cilët po marrin avantazh nga popullariteti i tyre në rrjetet sociale.

Sikurse pohon edhe ajo, tendenca në vendin tonë lindi rastësisht, në formën e ndereve dhe më pas, duke parë ndikimin që mund të kishin në ndjekësit e tyre, bizneset u “ofruan” këtë formë marketingu, që rezultonte më efektiv se ai tradicionali.

Fatma ka prezantuar një linjë produktesh për flokët, biznes i cili është ende në hapat e parë, sepse sikurse thotë ajo, një ndër këshillat që i kërkohej më tepër në rrjete sociale kishte të bënte pikërisht me flokët dhe kujdesin për to.

Si një model që është huazuar edhe nga influencues kudo në botë, popullariteti mund të përkthehet në biznes.

Sara Karaj, biznesi i nisur nga pasioni

Njihet si vajza e ëmbël e videove të para në youtube në gjuhën shqipe, që udhëzonin vajzat e reja se si të trukoheshin apo të përdornin makeup. Më pas, viti 2020 e gjen Sarën me një biznes të sajin në këtë fushë, si dhe me mbi 118 mijë ndjekës në

Instagram.

“Punën dhe pasionin tim fillimisht kam nisur t’i shpërndaj në YouTube. Si e para youtuber që krijonte video në gjuhën shqipe, mendoj se ky ka qenë avantazhi im.

Instagram-i më ka dhënë një nxitje shumë të madhe, ndonëse YouTube më bëri më tepër të njohur. Në kohën e videove të mia të para, YouTube përdorej vetëm për të dëgjuar muzikë. Me anë të Instagram-it më pas, jam munduar t’i drejtoj njerëzit në YouTube”, thotë Sara për fillimet e saj.

Për mënyrën se si funksionon përzgjedhja e reklamimeve të bizneseve, Sara thotë se platformat si të sajat, me video tutoriale për produkte kozmetike kryesisht, që përfaqësohen nga njerëz të thjeshtë, ndajnë përvojat e tyre me ndjekësit, në formë këshillash dhe sugjerimesh.

“Të njëjtën gjë bëj edhe unë. Kompanitë që më kontaktojnë janë të shumta. Deri tani mund të kem pranuar 30% të bashkëpunimeve që më janë ofruar, pasi kam vendosur të pranoj bashkëpunime me kompani që kanë produkte shumë të njohura në treg.

Kam pasur kërkesa nga ndjekësit në YouTube a Instagram për t’i provuar. Fillimisht i provoj produktet për 30 ditë (nëse nuk do të krijohet një video për përshtypjen e parë për ato produkte), më pas vendos nëse do ta ndaj ose jo me ndjekësit. Në disa raste kam refuzuar bashkëpunime, pasi nuk më kanë pëlqyer produktet e tyre.

Ka pasur video që kam provuar produkte dhe nuk më kanë pëlqyer dhe e kam ndarë këtë mendim me ndjekësit”, thotë Sara. Lidhur me vështirësitë e punës, ajo thotë se ka pasur probleme me mendësinë e kompanive në Shqipëri.

“Mendoj se kompanitë këtu kanë nevojë për një skuadër marketingu shumë më të avancuar se ato që përdorin. Për më shumë kërkime e gjithashtu më shumë ide dhe dëshirë për të ngritur kompaninë lart. Shumë prej kompanive në Shqipëri kanë mbetur në epokën e gazetave dhe revistave, nga të cilat brezi ynë vështirë se ndikohet”, përfundon ajo.

Estela Ujka, një ekonomiste influencuese

Estela prej vitesh është gjithmonë e gatshme të ndajë këshillat e fundit të modës me ndjekësit, të cilët fillimisht e shikonin atë në blogun e saj të veshjeve kudo në Tiranë. Më pas, jo pak habi bëri fakti se si një ekonomiste në një bankë të nivelit të dytë, pëlqente modën dhe shpenzonte për të.

Me kalimin e viteve, Estela thotë se u desh shumë punë, investim në veshje dhe aksesorë, që të arrinte të konsiderohej si blogere mode, dritare e cila i dha mundësinë që të kishte mbi 100 mijë ndjekës në Instagram dhe ta konsiderojë punën e

influencueses si një profesion të vërtetë.

“Pushteti i medieve sociale apo i marketingut dixhital është i pamohueshëm, ndaj sa më parë ta kuptojnë kompanitë, aq më mirë do të jetë për promovimin e tyre. Të famshmit shqiptarë mendoj se janë në një periudhë konfuze, sesi duhet ta përdorin hapësirën e tyre në mediat sociale. Pavarësisht se tregu tani po strukturohet edhe më shumë.

Për sa kohë në Shqipëri, kompanitë shqiptare nuk matin trafikun që sjell një influencues, apo të shitjeve të suksesshme, është e pamundur të matësh efektin real të një postimi, ndaj gjithçka që do të marrësh parasysh janë numrat e ndjekësve apo klikimet e një uebsajti, që në të shumtën e rasteve janë të manipuluara.

Vetë personazhet që marrin përsipër promovimin në mediat sociale duhet të jenë pak të kontrolluar kur vendosin të identifikohen me një produkt, pasi në fund, humbin besueshmërinë te ndjekësit, nëse postojnë pa asnjë kriter vetëm për reklamë”, thotë Estela, tashmë nënë e tre vajzave.

Sipas saj, vështirësitë e të qenët blogere në Shqipëri lidhen kryesisht me faktin që shumica e kompanive ende janë skeptike të ndikimit që ka marketingu digjital apo ai social. “Pavarësisht se vitet e fundit ka ndryshuar disi”, thekson ajo.

“Blogeret nuk janë menaxherë shitjeje, por influencues dhe shitja e tyre nuk është shitje direkte. Ndaj t’i matësh efektin është pak e vështirë për kompanitë. Mendoj se jemi në fillimet e kësaj industrie dhe po shkruajmë rrugën, ndaj bashkëpunimet po vijnë gjithnjë e në rritje. Gjithë statistikat thonë se përqindja më e madhe e kohës shpenzohet në telefon, ndaj është e pashmangshme që dhe promovimi të realizohet aty”, përfundon Estela.

Estela njëkohësisht njihet në rrjetet sociale për promovimin e bukurisë pa filtra dhe të modelit të trupit “jo prej modeleje”.

Artemisa Brahimaj, nga portali te konsulenca online

Artemisa mund të jetë një emër i panjohur mediatikisht, por i njohur në rrethin e nënave në rrjetet sociale.

Nënë e tre fëmijëve, njëkohësisht trajnere e certifikuar për gjidhënie dhe gjumin e bebeve, mban si sigël të emrit të saj “Bota e Nënës”, me mbi 140k ndjekës në Instagram dhe emër i një portali të njohur prej dy dekadash.

Artemisa, njëkohësisht edhe drejtuese e një biznesi me veshje për fëmijë, ka krijuar në Instagram bashkësinë e nënave, si një ndër format më të lëvruara në Instagram botërisht. Të mos harrojmë, lindja e një fëmije është një ngjarje e rëndësishme për një nënë, e cila shoqërohet jo rrallëherë me problematika.

Ajo tregon se certifikimi si trajnere gjumi, por edhe konsulente gjidhënie është një ndër profesionet më të përhapura jashtë, sidomos në SHBA, por në Shqipëri njihet pak, ndonëse nevoja është e madhe.

Artemisa e mohon veten nga të qenët një influencer, por ajo çfarë nuk mohohet është ndikimi që jep çdo ditë me programet e konsulencës së saj./Monitor