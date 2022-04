Kongresi i PS, Balla: Deri në fund të këtij mandati duam të arrijmë 1 miliard dollarë eksporte

Ka nisur punimet Kongresi i Partisë Socialiste. Janë pesë panele në shesh, ku kanë nisur diskutimet për tema të ndryshme. Si diskutim “gju më gju” e ka cilësuar kreu i grupit parlamentar Taulant Balla, kongresin e sotëm.

Në panelin për bujqësinë, Balla kërkoi nga të pranishmit që sot të jenë kritikë.

“Jemi të gatshëm sot të dëgjomë cdo lloj kritike e shqetësimi të gatshëm që sheshi Nënë Tereza të jetë sheshi i debatit më të madh që mund të zhvillohet sot në Shqipëri edhe për elementin e sigurisë ushqimore.

Do ju lutesha sot të mos keni asnjë lloj frenimi për çfarë po flisni.

Të gjithë ato debate që zhvilloni në cdo cep të Shqipërisë lutem ti zhvillojmë sot këtu hapur me njëri tjetrin.

Një pjesë do sjellin shqetësime por do them dy fjalë: të gjithë duhet të bëjmë llogari ku e nisëm në 2013 marrëdhenien e shtetit me bujqësinë e ku jemi sot.

S’jemi atje ku kemi dashur të arrinim por s’ka krahasim me atë që e nisëm në 2013

ne në fund të këtij mandati të tretë duam të arrijmë me 1 miliardë dollarë eksporte.

Jam shumë i sigurtë që do ia arrijmë“, tha Balla.