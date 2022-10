Shqipëria do të luajë një tjetër miqësore në nëntor përveç Italisë dhe Armenisë.

FSHF ka bërë me dije se Shqipëria do të përballet me Katarin më datë 9 nëntor në Spanjë.

Federatat kanë arritur këtë marrrëveshje për këtë miqësore dhe e kanë zyrtarizuar.

Kujtojmë se Katari është vendi pritës i Kupës së Botës 2022./ h.ll/h.ll/albeu.com