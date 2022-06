Koncerti madhështor i Noizy-t, zbulohen artistët që do të performojnë krah tij

Pak ditë më parë, Noizy dha lajmin ku na bëri me dije se do të zhvillojë koncertin më të madh të hip-hop-it në vendin tonë.

Ai ka publikuar edhe një postim në Instagram ku jep detaje nga koncerti që do zhvillojë.

Ju zbuluam se koncerti i Noizy-t do të zhvillohet tek stadiumi “Air Albania”, por ende nuk dihet se cila do të ishte dita fikse e mbajtjes së koncertit e zbuloi vetë Noizy me postimin e tij në “Instagram”.

Ai vendosi numrin 14 krahas fotos duke na treguar kështu edhe ditën në të cilën do të zhvillohet koncerti.

Reperi nuk na zbuloi shumë detaje përveç faktit se pritet që të mbahet në muajin Gusht dhe se do të ketë rreth 30 mijë pjesëmarrës.

Reperi na bëri me dije se në koncert do të ketë edhe artistë internacional.

“Ju Premtoj qe do të jetë koncerti më i madh i hiphop-it në Shqipëri, s’ja keni idenë se farë përmasash do të ketë ky koncert, si nga kapaciteti njerëzve deri tek të ftuarit e mi special, shqiptar dhe internacional, a jeni gati për ne Gusht? Shumë shpejt vjen dhe data e saktë për këtë Koncert,”– shkroi Noizy.

Tanimë janë bërë me dije artistët që do të performojnë në koncertin madhështor, shumica prej tyre miq të Noizy-t.

Emra të tillë si Loredana, Yll Limani, Ledri Vula, Xhensila Myrtezaj, Dhurata Dora, Ghali, Buta, Lyrical Son, Mc Kresha e shumë të tjerë priten të performojnë në “Air Albania” më 14 gusht./albeu.com