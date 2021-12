Kompania Merck: Pilula jonë është efektive kundër çdo lloj mutacioni

Pilula Merck me substancën aktive molnopiravir pritet të ketë të njëjtin efektivitet kundër çdo mutacioni të koronavirusit , sipas informacionit të dhënë nga vetë kompania farmaceutike.

Ilaçi, i zhvilluar në bashkëpunim me Ridgeback Biotherapeutics , ka veti antivirale kundër mutacioneve të koronavirusit si Delta, tha nënkryetari i Merck dhe drejtuesja e sëmundjeve infektive dhe vaksinave Daria Hazuda.

Ndërkohë, Administrata Amerikane e Ushqimit dhe Barnave (FDA) do të takohet sot për të shqyrtuar të dhënat mbi pilulën Merck, veçanërisht për sigurinë e grave shtatzëna, dhe për të “këshilluar” anëtarët e trupit nëse do të vazhdojë me miratimin e përdorimin e tij./albeu.com