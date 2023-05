Kompania izraelite: Grupi rus “Wagner” është nisur për në Kosovë

Kompania izraelite “Terror Alarm” ka paralajëmruar se grupi i mercenarëve “Wagner” është nisur drejt Kosovës.

Në një postim në Twitter, kompania bëri me dije se informacioni është siguruar nga OpenSource Intelligence, përkatësisht nga monitorimi i kanalit të PMC Wagner në Telegram.

🚨🇷🇺🇽🇰 Breaking: Russian terror group PMC Wagner on their way to #Kosovo, Wagner Telegram channels announced. pic.twitter.com/DdbD1W83Rm

— Terror Alarm (@Terror_Alarm) May 29, 2023