Komandanti zbulon planet e Putin: Pas Donbasit qëllimi është çlirimi i rusëve të Moldavisë

Sipas Protothemës, Rustam Minekayev, tha se Rusia megjithatë ka objektiva më të gjera ushtarake, që në terren do të thotë se nuk duket se makina ushtarake ruse do të ndalet pas pushtimit të Mariupolit.

Në këtë kontekst, sipas asaj që u raportua sot nga agjencitë shtetërore të lajmeve të Rusisë, Moska planifikon që pasi të pushtojë të gjithë rajonin lindor të Donbasit, ta lidhë atë me gadishullin e Krimesë (të cilin e aneksoi në vitin 2014) dhe më pas të kalojë në Transnistria, dmth duke pushtuar të gjithë Ukrainën jugore dhe duke e përjashtuar atë nga Deti i Zi.

Kjo do të thotë se forcat ruse do të avancojnë qindra milje përtej linjave aktuale dhe përtej qyteteve kryesore të Ukrainës, Mykolaiv dhe Odessa. Siç tha Minekayev, kontrolli në Ukrainën jugore është një rrugë tjetër për në Transnistria, ku ka gjithashtu prova se popullsia rusisht-folëse po shtypet.

Ukraina tha se komentet e gjeneralit rus zbuluan se pretendimet e mëparshme të Moskës se nuk kishte ambicie territoriale ishin të rreme.

“Ata ndaluan së fshehuri atë. Rusia ka pranuar se qëllimi i “fazës së dytë” të luftës nuk është të mposhtë nazistët e supozuar, por thjesht të pushtojë Ukrainën lindore dhe jugore.“- tha Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës në Twitter.

Transnistria është një rajon i Moldavisë i kontrolluar nga Rusia që ka pritur trupat ruse që nga rënia e Bashkimit Sovjetik. Me mbështetjen ruse, Transnistria luftoi Moldavinë në vitet 1990, duke e lënë vendin me pavarësinë de facto dhe duke ruajtur 1500 trupa ruse. Zona njihet si pjesë e Moldavisë, ku shpesh është e ndikuar fuqishëm ndërkombëtarisht nga nostalgjia për Bashkimin Sovjetik dhe lidhjet me Rusinë./albeu.com