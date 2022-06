Kokainë në kontenierin me mish pule, porosia ishte bërë nga kompania “Apetit Group”

Në portin e Durrësit u kapën mbrëmjen e kaluar 45.5 kg kokainë. Lënda narkorike ishte e fshehur në një kontenier me mish pule që kishte ardhur tranzit nga Brazili.

Ngarkesa me mish ka ardhur për llogari të një kompanie. Në pranga janë vënë Arben Ferizi, banues në Prishtinë, me detyrë administrator i kompanisë dhe Egert Vargu, me detyrë agjent doganor në Portin e Durrësit. Dy të arrestuarit akuzohen për veprën penale “Trafikimi i lëndëve narkotike”.

Mësohet se ngarkesa me mish kishte si denstinacion “Apetit Group” në Maqedoninë e Veriut, me administrator Arben Ferizin.

Sakaq, kjo kompani operon prej vitesh në treg edhe në Kosovë. “Apetit Group” në Kosovë ndodhet në Vushtri. Ndërsa në vitin 2019 në këtë kompani ka ndodhur një vrasje, kanë raportuar mediat e Kosovës. Asokohe është vrarë, Armend Kutllovci, ish-punonjës.