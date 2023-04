Kokainë në banane, policia greke kap në Pire ngarkesën nga Ekuadori

Njëzet pako kokainë me një peshë totale bruto prej 17.598 kg u gjetën në një anije me kontejnerë në Pire, gjatë orëve të mbrëmjes së 26 marsit.

Anija me flamur të Hong Kongut e ngarkuar me banane ishte nisur nga Ekuadori dhe kishte si destinacion Nicomedian, Turqi.

Lënda narkotike, trafikimi i të cilës do të sillte një përfitim financiar të paligjshëm me një vlerë totale mbi 600 mijë euro, u zbuluan nga ekuipazhi i anijes në kuti me pajisje elektrike.