Kohë e kthjellët por me temperatura të ulta, ky është parashikimi i motit për ditën e sotme. Mësohet se në pjesën e parë të ditës, qielli do të jetë i kthjellët por me vranësira të lehta, të cilat do të zhdukën në pjesën e dytë të ditës.

Në skain Verior-Verilindor në pjesën e parë të ditës pritët të ketë reshje të pakta dëbore. Temperaturat ditën e sotme do të variojnë nga -1 në mëngjes dhe në mbrëmje deri në 10 në mesditë.