Klubi i njohur i Serie A pranë shitjes, dy fonde kërkojnë ta blejnë

Do të ishin dy fonde shumë përpara në negociata, njëri është amerikan me interesa tashmë të pranishme në botën e futbollit.

Nga ajo që ai filtron, ata do të kishin bërë tashmë një punë të rëndësishme në kujdesin e duhur dhe mund të bënin një ofertë në një kohë të shkurtër. Me siguri mund të ketë lajme të rëndësishme sepse ditët e fundit do të kishte pasur shumë lëvizje rreth klubit ligurian.

Përveç dy fondeve, në fakt është një tjetër që ka lëvizur me shpejtësi pak kohë më parë dhe këshilltari Lazard i sapo emëruar ka marrë edhe dy shprehje interesi për kompaninë Sampdoria.

Është interesante të nënvizohet se interesimi më i madh për klubin vjen kryesisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me fonde të ndryshme që kanë marrë informacion por një në veçanti, siç u përmend, do të ishte gati të bënte një ofertë për të marrë kompaninë./ h.ll/albeu.com