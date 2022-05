Klopp: Mirëpresim këdo që do të jetë finalisti i radhës

Pas fitores ndaj Villarrealit, trajneri i Liverpoolit, Jurgen Klopp komentoi arritjen e ekipit të tij në finale të Champions League.

“Kjo finale është si e para, është e jashtëzakonshme. Ne e ndërlikuam ndeshjen tonë, por e dinim që do të ndodhte. E rëndësishme është të reagosh në kohë. Ne pësuam gol pas tre minutash dhe ishte e kundërta e asaj që donim, por ne qëndruam në fushë kundër një ekipi dhe trajneri të jashtëzakonshëm.

Na penguan të luanim futbollin tonë, ruanin inercinë, por në fund të pjesës së parë u thashë djemve se mjaftontë një situatë për të përmbysur lojës dhe befas ndodhi ajo që doja. Intervali ishte i rëndësishëm, nuk kishte situata për të treguar, për të korrigjuar gjërat, por duhej të bënim mirë atë që dimë të bëjmë më mirë.

E rëndësishme ishte reagimi. Ishim të qetë, duhej të pranojmë se Villarreali i pjesës së parë duhej të shkonte në finale. Tani këdo që do të gjejmë në finale do të jetë një ndeshje e madhe, nuk e kam problem cili do të jetë, por që fiton ai që do ta meritojë dhe do të shihemi në Paris”, është shprehur tekniku gjerman i Liverpool./h.ll/albeu.com