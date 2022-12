Klodiana Lala ka një filmim të Artan Hoxhës: Kur të vijë momenti do t’ia nxjerr

Gazetarët Klodiana Lala dhe Artan Hoxha kanë shkëmbyer batuta me njëri-tjetrin. Të ftuar në emisionin “Opinion”, Artan Hoxha nuk preferoi që të tregonte se për kë dosje shkoi dhe dëshmoi në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar. Pikërisht në këtë moment ka ndërhyrë Lala, e cila tha se kishte filmime të kolegëve, të cilit do t’ja nxirrte një ditë.

BISEDA NË STUDIO:

Klodiana Lala: Dumani është njëri që amerikanët i kanë besuar. A ndikon politika mbi SPAK? Besoj që po…

Fevziu: Cilat janë çëshjet më të nxehta?

Artan Hoxha: CEZ-DIA mendova se do të “shpërthente” para inceneratorëve

Fevziu: Ti për CEZ-DIA e dhe dëshminë tëndë?

Artan Hoxha: Nuk të them dot gjë.

Klodiana Lala: E kam filmuar, e kam thënë publikisht, por kur të vijë momenti do t’ja nxjerr filmimet.