Klodiana Lala: Fërkimi Rama-Veliaj mund të ketë arsye politike; transferimi në Fier ishte i panevojshëm

Klodiana Lala: Fërkimi Rama-Veliaj mund të ketë arsye politike; transferimi në Fier ishte i panevojshëm

Në emisionin “Prime News24”, gazetarja Klodiana Lala foli për marrëdhënien mes kryeministrit Edi Rama dhe kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj. Sipas saj, mes tyre ka një fërkim që nuk beson se buron nga akuzat penale. Ajo e lidhi mundësinë e tensioneve edhe me arsye politike, veçanërisht me afrimin e zgjedhjeve.

Lala vuri në dukje peshën e Bashkisë së Tiranës, duke thënë se humbja e kontrollit mbi të do të sillte edhe humbjen e pushtetit financiar dhe të ndikimit politik që ajo përfaqëson.

Të lidhura

None found

Duke folur për dërgimin e Veliajt nga paraburgimi në burgun e Fierit, gazetarja tha se ky transferim nuk ishte i nevojshëm. Ajo kundërshtoi njëkohësisht përpjekjet për ta paraqitur kryebashkiakun si të burgosur politik.

Lala kritikoi shpjegimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve se transferimi përbënte sekret shtetëror. Sipas saj, vendimi ishte urdhër i Ramës, ndërsa justifikimin e drejtoreshës së Burgjeve e quajti të pamend. Ajo shtoi se drejtoresha ka të drejtë ligjore të transferojë çdo të burgosur ose të dënuar kur e gjykon të nevojshme, ndaj nuk kishte arsye ta paraqiste transferimin si sekret shtetëror.


Shtuar 9.11.2026 22:49

Tags: , , , , ,
Alimehmeti apo Binaj?/ Bushati: PD ka mentalitet të mykur, rrezikon të zhduket nëse del me kandidatin e vet

Alimehmeti apo Binaj?/ Bushati: PD ka mentalitet të mykur, rrezikon të zhduket nëse del me kandidatin e vet
Protesta studentore ndryshon axhendën e Kombëtares, zbulohet vendimi që nuk ishte marrë asnjëherë më parë

Protesta studentore ndryshon axhendën e Kombëtares, zbulohet vendimi që nuk ishte marrë asnjëherë më parë
Protesta para Kryeministrisë hyn në ditën e 164-t, qytetarët, studentët dhe pedagogët kërkojnë largimin e Ramës

Protesta para Kryeministrisë hyn në ditën e 164-t, qytetarët, studentët dhe pedagogët kërkojnë largimin e Ramës
McAllister shpreh shqetësim në PE për Shqipërinë: Qeveria teknike mund të rrisë besimin te zgjedhjet e lira

McAllister shpreh shqetësim në PE për Shqipërinë: Qeveria teknike mund të rrisë besimin te zgjedhjet e lira
Ekzekutimi i Ardian Nikulajt në Shëngjin, mbrojtja e Ruben Saraivës kërkon në Apel rrëzimin e dënimit të përjetshëm

Ekzekutimi i Ardian Nikulajt në Shëngjin, mbrojtja e Ruben Saraivës kërkon në Apel rrëzimin e dënimit të përjetshëm
Gjobat ndaj protestuesve/ Fatos Lubonja: Regjimi dobësohet kur njerëzit nuk tremben!

Gjobat ndaj protestuesve/ Fatos Lubonja: Regjimi dobësohet kur njerëzit nuk tremben!
Protestat kundër qeverisë në Shqipëri/ Gazeta italiane: “Albanian Files” iu kthye Ramës në bumerang politik

Protestat kundër qeverisë në Shqipëri/ Gazeta italiane: “Albanian Files” iu kthye Ramës në bumerang politik
Marjana Koçeku reagon pas vdekjes së elektricistit në Shkodër: Në 10 muaj 10 të vdekur, duhet hetim dhe ndihmë për familjet

Marjana Koçeku reagon pas vdekjes së elektricistit në Shkodër: Në 10 muaj 10 të vdekur, duhet hetim dhe ndihmë për familjet
kumar siteleriBursa Escortkumar sitelerijojobetgüvenilir bahis sitelerigüvenilir bahis siteleriyasal bahis sitelerigrandpashabetbetparkkahraman haberdeneme bonusujojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişcasinofast güncel girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişUltrabetonline notaryjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişxbahisjojobetjojobet girişgiftcardmall/mygiftextrabetextrabet