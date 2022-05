Klodiana Lala e revoltuar: Skandal në GJKKO, çfarë po “gatuhet” në gjyqin ndaj Talo Çelës

Gazetarja Klodiana Lala është shprehur e revoltuar në një status që ka bërë në rrjetin social Facebook. Ajo shkruan se në gjyqin ndaj Talo Çelës në Gjykatën e Posaçme, gjyqtarja Flora Hajredinaj ka kyçur dyert për gazetarët.

Më tej në postim, shprehet se ky status është për ambasadën e SHBA, të cilën e cilëson si “krushku” i Reforës në Drejtësi, ndërsa për ILD thotë se bën sehir e KLGJ fle gjumë.

Postimi i Klodiana Lalës:

Skandal ne Gjykaten e Posacme

Gjyqtarja Flora Hajredinaj kyc dyert per gazetaret. Duke u fshehur si struci bashke me koleget nderroi sallen e gjyqit qe te mos kishte media brenda. Nuk kishte guximin te merrte as vendim per te na nxjerre nga salla e gjyqit duke dhene dhe arsyetimet perkatese. Ne kete menyre na hoqi te drejten e ankimimit te vendimit.

Faktet jane aty. Mjaft te kqyren kamerat e sigurise. ILD ben sehir. KLGJ nderkohe fle gjume.

As vete se kuptoj se cfare gatuhet ne gjyqin ndaj Talo Celes.

Ky status ne vemendje te krushkut te Reformes ne Drejtesi,U.S. Embassy-Tirana./albeu.com