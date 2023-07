Këngëtari i njohur, Klajdi Haruni, do të bëhet baba për herë të parë.

Këngëtari i cili nuk ka preferuar ta bëjë kurrë publike jetën e tij private do të bekohet me një fëmijë. Burime për Kryefjala.com bëjnë me dije se ai dhe partnerja e tij do të bekohen shumë shpejt me një bebe.

Deri tani nuk kemi asnjë reagim nga këngëtari përveçse në janar kur publikoi një foto me kurriz të partneres të tij, nga pushimet e tyre në Maldive. Nga ana tjetër sa i takon muzikës, kënga e tij e fundit është bashkëpunimi i tij “Yjet” me këngëtaren, Xhensila Myrtezaj./albeu.com/