Kjo pije e mëngjesit mund të jetë “çelësi” i jetëgjatësisë, thotë një dietologe

Një nga këshillat e ekspertëve është që të pini ujë në mëngjes. Uji në stomakun bosh thuhet se rrit hidratimin e qelizave pasi përthithet më shpejt.

“Hidratimi është një nga çelësat për të mbajtur trupin tuaj të shëndetshëm dhe për rrjedhojë rrit shanset për të jetuar një jetë më të gjatë”, tha Vicky Godfrey, bashkëthemeluese e DNApal, një shërbim që harton këshilla për stilin e jetës bazuar në gjenetikën tuaj.

Ndonëse nuk është për t’u habitur që uji është një “çelës” për jetëgjatësinë, është për t’u habitur që pak njerëz pinë gjashtë deri në tetë gota të rekomanduara në ditë.

Një sondazh i fundit i YouGov tregoi se një në gjashtë persona nuk pi ujë nga rubineti, i cili rritet kur njerëzit arrijnë moshën 60 vjeç e lart.

“Kur zgjoheni (pasi nuk konsumoni asgjë gjithë natën) të pini një litër ujë në temperaturë dhome është një mënyrë e mrekullueshme për të rimbushur dhe hidratuar qelizat tona”, shpjegon zonja Godfrey.

“Një përfitim tjetër i kësaj rutine është se ndihmon në balancimin e sistemit tuaj limfatik, i cili është një pjesë jetike e sistemit imunitar. Kur funksioni juaj imunitar është i fortë, ka një nivel më të lartë të mbrojtjes nga sëmundjet”, shtoi ajo.

Për ta bërë ujin tuaj të shkojë më tej, duhet të shtoni një fetë limoni. Një studim në Journal of Nutrition and Metabolism zbuloi se gratë që konsumonin limon çdo ditë dhe e kombinonin këtë me ushtrime, kishin presion më të ulët të gjakut sesa ato që nuk merrnin.